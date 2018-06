Nový nepřítel populistů a extremistů? Merkelová našla nečekaného spojence

To, zda tak ale činí v zájmu celoevropských, či pouze rakouských, zůstává pouze předmětem spekulací. Přestože by se Kurzovi mohl líbit přístup bavorského premiéra a předsedy CSU Horsta Seehofera k migraci, je třeba vzít v potaz, do jaké míry by to bylo přijatelné pro Rakousko. Ostatně kdyby se Seehoferova politika skutečně prosadila a začal tím proces vracení migrantů do Rakouska, mohl by Kurz ztratit svojí pozici. Jeho obavy se točí zejména okolo toho, zda chce Seehofer skutečně vracet migranty do zemí, v nichž byli registrováni, či do prvních zemí, s nimiž Německo sousedí, mezi něž patří jak Rakousko, tak dokonce i Česko.

"Dublin jasně říká, že mají být lidé vraceni do zemí, v nichž byli registrováni, nikoli do jakékoli evropské země," řekl Kurz na momentálně probíhajícím summitu Evropské rady.

Kurz taktéž odmítl veškeré spekulace, že by se chtěl zasadit o sesazení Merkelové z funkce německé kancléřky. Sám si je dle svých slov vědom možných následků jejího politického pádu i veškerých obav, které spor mezi Merkelovou a Seehoferem vyvolal nejen v Berlíně, ale i celém Německu. Ačkoliv se mezi Němci najde mnoho odpůrců Merkelové, většina si uvědomuje, že najít vhodného nástupce by mohlo být velmi obtížné.

"Jaký zájem bych měl na odstranění německé kancléřky? Jednou jsem předsedou rakouské vlády, a tudíž je mou povinností jednat v nejlepším zájmu rakouských občanů, mezi něž patří stabilní vláda sousedního Německa, s níž budu moct spolupracovat," zdůraznil Kurz se slovy, že doufá v brzké vyřešení sporu mezi Merkelovou a Seehoferem.

Nečekaný nepřítel populistů a extremistů?

Rakouský kancléř Sebastian Kurz stihl překvapit nejen svým vstřícnějším postojem k německé kancléřce Angele Merkelové, nýbrž i k otázkám hranic. Podle jeho názoru je totiž zbytečné chránit vnitřní hranice EU. Merkelové tak svítá naděje, že by přeci jenom našla spojence u představitele vlády, na níž participují extremisté. Naopak italský ministr vnitra Matteo Salvini (Liga Severu) přichází o svojí důležitou spojku, u níž očekával větší spolupráci v oblasti antiimigrační politiky.

Jediné, na čem se zatím shodli Seehofer, Kurz a Salvini, je nutnost omezení počtu migrantů v EU a obrany vnějších, nikoli vnitřních, hranic EU, mezi něž však nepatří rakouské, případně maďarské. Nicméně jakmile se stočí řeč na téma přerozdělování migrantů, kteří se už nachází na území EU, nenacházejí rakouský kancléř, bavorský premiér a italský ministr vnitra shodu.