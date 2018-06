Celý summit byl k ničemu? Plán EU narazil hned v zárodku, světu se ani trochu nelíbí

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Premiéři a prezidenti zemí Evropské unie po devíti hodinách jednání schválili změny v přístupu EU k migrační vlně. Středobodem výsledného jednání jsou migrační centra, která mají být zřízena na severoafrickém pobřeží a která mají migraci zastavit už v zárodku.

Problém je v tom, že severoafrické země s tímto postupem nesouhlasí a odmítají ho. Nejhlasitějším odpůrcem návrhu je Maroko, které odmítá koncepci vyloďovacích platforem pro migranty mimo hranice Evropské unie.

Tisková agentura Belga v této souvislosti upozornila na stanovisko šéfa marocké diplomacie Násira Buritiho, který odmítá "externalizaci" řízení migračních toků za hranicemi EU.

"Maroko odmítá a vždy odmítalo takové metody řízení otázky migračních toků," řekl Buriti po setkání se svým španělským resortním kolegou Josepem Borrellem v marocké metropoli Rabat. Dodal, že uvedený návrh EU představuje "jednoduché řešení", což vnímá jako "kontraproduktivní mechanismus".

Belga připomněla, že kromě Maroka se mluví také o Tunisku nebo Albánii jako o zemích, kde by mohly být zřízeny záchytné centra pro migranty pokoušejících se dostat do zemí EU.

Podobně se k návrhu postavilo i Alžírsko, jehož ministr zahraničí Abdal Kádir Misálih vyloučil, že by se v jeho zemi měla zřizovat záchytná střediska pro migranty mířící z Afriky do Evropy.

"Nepřipadá absolutně v úvahu, aby Alžírsko otevíralo záchytná centra pro pokoutné migranty na svém území," prohlásil ministr. "EU má prostředky pro řešení krize," dodal.

Libyjský vicepremiér Ahmad Maítík také zřizování táborů pro migranty v Libyi vyloučil. Podobný postoj se očekává i v případě dalších zemí, jako například Tunis.

Plán Evropské unie tak hned v zárodku naráží na problém a neochotu přímořských států. Podobná centra by přitom měla stát i na území těch států unie, které se na takovém plánu dobrovolně chtějí podílet a dobrovolně by od Itálie migranty převzaly.

Do obou míst by mířili migranti zachránění na moři a bylo by rychle rozhodnuto, kdo má nárok na azyl a kdo je naopak ekonomický migrant, který se tedy musí bezodkladně vrátit.

Před summitem diplomaté vysvětlovali, že koncept center na africkém pobřeží - a tedy to, že cesta od libyjských břehů do Evropy skončí opět v Africe - má mít pro migranty také psychologický efekt.