Komunisti jsou jako fašisti. Spolupráce s nimi je kolaborací, udeřil slovenský tisk

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

"Jak se nepodporují nápady fašistů ani se s nimi neleze do postele, zcela stejně se do postele nelehá s komunisty. Přesněji, problémem nejsou filozofové, problémem jsou praktičtí dědicové toho nejhoršího, co tato nelidská diktatura napáchala (nejen) v našem prostoru," uvedl list.

"Je to země Karla IV., země, na kterou jsme léta pohlíželi jako na vzor. Země, která položila počátky slovenského vysokého školství a dodnes netrpí méněcenností při pohledu na společnou minulost. Proto je trochu trapné dnes přihlížet a poučovat Česko, co se má a co již nikoli," stojí dále v komentáři.

Ačkoli se někteří komunisté naučili nosit obleky a neplánují v pětiletkách, stále jsou to podle Sme stejní dědicové hnusu, který desetiletí ničil zemi a životy v ní.