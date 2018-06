Zachránila dohoda o migraci krk Merkelové? Kancléřka vyhráno rozhodně nemá

Německý server Deutsche Welle poukazuje na to, že konečnou a hlavní otázkou je, zda Merkelová našla dohodu dostatečně uspokojující na to, aby uklidnila své bavorské spojence. „Křesťanská sociální unie (CSU) v posledních několika týdnech vyvolala krizi ve vládní koalici tím, že trvala na tom, aby žadatelé o azyl, kteří se již zaregistrovali v jiných zemích, byli z německých hranic vraceni zpět," připomíná DW.

Političtí experti podle serveru naznačili, že Merkelová pravděpodobně učinila dost pro to, aby si zajistila bezprostřední budoucnost ve funkci. „Merkelová se nevrátí s prázdnýma rukama," řekl pro DW Josef Janning, předseda berlínské kanceláře Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR). „Summit přinesl schéma, která by výrazně snížilo počet přicházejících osob do EU po moři, a nový přístup, jak se s nimi vypořádat - i když to bude na dobrovolném základě,“ vysvětluje.

Velká pozornost se tak podle DW nyní zaměří na vůdce CSU a ministra vnitra Horsta Seehofera, jehož návrh nové azylové politiky, který je dosud nebyl uvedena do praxe, vyvolal před dvěma týdny konflikt mezi ním a Merkelovou. „Vidím Seehofera, který je připraven přijmout to jako dostatečný pokrok. Bude tvrdit, že to bylo jen díky jeho iniciativě," řekl Janning. „Mohl by ale také říct, že to nestačí – a Merkelová by nesouhlasila - a že možnost národní reakce na krizi musí zůstat na stole."

„Hlubším problémem je však to, zda může Seehofer tuto pozici prodat své straně, která čelí výzvě ze strany krajní pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v říjnových regionálních volbách v Bavorsku. Otázka je, zda CSU bude následovat svého předsedu," řekl Janning. „Úloha Seehofera je spíše formální než věcná, protože těžiště se přesunulo k bavorskému premiérovi Markusovi Söderovi a jeho následovníkům."

Server poukazuje, že reakce, které se objevily v pátek ráno pár hodin po oznámení dohody uzavřené v Bruselu, naznačují, že někteří jsou ochotni dát Merkelové šanci. „Summit EU učinil velký krok směrem k lepší migrační politice," uvedl například Manfred Weber, místopředseda CSU a šéf konzervativní skupiny EVP v Evropském parlamentu.

Koalice CDU/CSU v pátek vydala společné oficiální prohlášení, ve kterém dohodu zemí EU označuje za „triumf multilateralismu". „Výsledky ukazují, že evropská řešení jsou možná," řekl mluvčí CDU/CSU Jürgen Hardt. „Rezoluce pomůže zásadně řídit a organizovat migraci."

Německá pravice je o poznání skeptičtější. AfD dohodu kritizuje i přesto, že někteří komentáři poznamenali, že obsahuje řadu požadavků, které v poslední době evropská krajní pravice vznášela. Místopředsedkyně AfD Alice Weidelová označila dohodu za „poloprázdnou, jak se dalo očekávat“. „Agentura Frontex by měla poskytnout skutečnou ochranu hranic do roku 2020, takže EU bude po dobu dalších dvou let stejně otevřená jako stodola," uvedla ve svém prohlášení.

Podobně se vyjádřil i šéf liberálů (FDP) Christian Lindner, podle kterého dohoda zanechala příliš mnoho otázek. „Pro nás není tento summit průlom, jen krok k nové azylové politice," řekl novinářům v Berlíně. „CSU musí uznat, že jsme jen tak daleko, jak jsme byli předtím. Mohla by dát Merkelové trochu prostoru ve vnitrostranické konfrontaci, ale je ještě třeba udělat něco pro řešení, které Evropa potřebuje,“ dodal.

Sociálně demokratická strana (SPD), koaliční partner Merkelové, neustále obviňuje CSU z destabilizace a „vydírání" kancléřky. V pátek šéfka SPD Andrea Nahlesová znovu vyzvala dvě konzervativní strany, aby ukončily svůj „bezbožný" svár ohledně azylové politiky. „Doufám, že CSU vyhodnotí situaci tak realisticky, jak je je možné,“ dodala.