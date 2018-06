V uprchlické krizi se zapomnělo na jednu zemi EU, migranty vítá s otevřenou náručí

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

O post šéfa mezivládní organizace usilovali zástupci Portugalska, USA a Kostariky. Nakonec se 61letý portugalský socialista a bývalý eurokomisař pro spravedlnost prosadil i proti dosavadní zástupkyni generálního ředitele IOM, Lauře Thompsonové z Kostariky.

Neúspěch amerického kandidáta je pro administrativu prezidenta Donalda Trumpa podle pozorovatelů velkým políčkem. Od roku 1951 je to teprve podruhé, co do čela IOM usedne někdo mimo USA.

Členem IOM je přes 150 států, v nichž má organizace více než 10.000 spolupracovníků. Česká republika je členem od 18. listopadu 1995. IOM se zabývá jedním z nejpalčivějších témat dneška, tedy migrací. Kromě jiného vede statistiky migrantů ve světě a analyzuje a komentuje situaci uprchlíků v různých regionech světa a poskytuje servis vládám, nevládním organizacím a samotným migrantům.

Tento týden bylo Portugalsko mezi prvními státy, které oznámily, že přijmou část uprchlíků z paluby lodě humanitární organizace Lifeline, kterou původně odmítly přijmout přístavy v Itálii a které ve středu povolila zakotvit Malta.

Portugalský premiér António Costa v květnu prohlásil, že Portugalsko"potřebuje více imigrantů a nebude tolerovat xenofobní debatu". K summitu Evropské unie, který dnes skončil v Bruselu, sdělil, že to byl "obtížný summit a že shoda vyjádřená v dohodě nezastírá hluboké rozdělení, jež ohrožuje Evropskou unii".

Costa je synem spisovatele indického původu Orlanda da Costy a z demografické otázky učinil jeden z hlavních bodů své politiky. Portugalsko by podle jedné studie potřebovalo každoročně 75.000 nových občanů, aby si udrželo stabilní úroveň aktivní populace, která nyní tvoří jen polovinu z 10,4 milionu občanů země.

Ve čtvrtek vláda přijala několik rozhodnutí, jež mají zjednodušit vyřizování víz studentům nebo podnikatelům, kteří chtějí v zemi založit firmy.

Za tři krizové roky, které následovaly po finanční krizi z roku 2011, z Portugalska odešlo 300.000 obyvatel za lepšími podmínkami jinde. Bylo mezi nimi mnoho mladých vzdělaných lidí. Statistický úřad konstatoval, že až loni poprvé po šesti letech se poměr příchozích a odcházejících vyrovnal.

V rámci unijního programu přijímání uprchlíků, kteří se dostali do Evropy mezi lety 2015 až 2018, Portugalsko přijalo 1552 běženců, z nichž ale v zemi zůstala jen polovina. Ostatní odešli za lepším do Německa a Británie.