Merkelová je na dně? Němci ji odmítají, v průzkumech propadla

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Podle průzkumu by nyní Merkelové svěřilo důležitou politickou funkci 51 procent dotázaných. Kancléřka, která je v úřadu od listopadu 2005, nicméně v pořadí oblíbenosti německých politiků obsadila druhou příčku.

Ještě letos v březnu Merkelovou z Křesťanskodemokratické unie (CDU) na významném politickém postu chtělo vidět 60 procent respondentů.

V nejnovější anketě je před premiérkou jen prezident Frank-Walter Steinmeier, kterého chce ve vrcholné politice 71 procent lidí; v březnu to bylo 78 procent.

Merkelová tvrdí, že EU se musí snažit uzavřít migrační dohodu s africkými zeměmi, podobně jako to udělala před dvěma lety s Tureckem. Za pomoc se snížením přílivu migrantů EU Ankaře tehdy mimo jiné slíbila finanční pomoc, obnovení zamrzlých vstupních rozhovorů a zrušení vízové povinnosti pro Turky. Díky dohodě s Tureckem se masový příliv migrantů do Evropy přes Turecko a Řecko téměř zastavil, pokračuje ale nadále příliv migrantů přes Středozemní moře z Afriky do Itálie.

Merkelová také hájila svá prohlášení z roku 2015, jimiž otevřela bránu migrantům do Evropy. Za tento svůj postoj sklízí dodnes od některých kritiku. "Ve výjimečné situaci jsme řekli, že pomůžeme, a dnes, stejně jako tehdy, si myslím, že to bylo správné rozhodnutí," řekla Merkelová. Dodala, že lídři Rakouska a Maďarska ji tehdy osobně požádali o pomoc, když migranti začali proudit do jejich zemí.

Podle Merkelové Evropa potřebuje společné řešení. V některých otázkách podle kancléřky stále panují rozpory, ale všichni v Evropě se také shodnou, že je třeba migraci snížit, že je nutné zastavit pašeráky a posílit vnější hranice EU.