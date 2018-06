Česko mě v otázce uprchlíků podpořilo, tvrdí Merkelová. Praha to popírá

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Dnes o tom informovala agentura DPA, která se odvolává na kancléřčin dopis určený koaličním partnerům - vrcholným politikům Křesťanskosociální unie (CSU) a sociální demokracie.

Český premiér Andrej Babiš ve čtvrtek před zahájením summitu EU v Bruselu řekl, že ho Merkelová o bilaterální dohodu o vracení migrantů nežádala a že by ji nepodepsal.

Příslib na politické úrovni získala Merkelová podle DPA také od Polska a Maďarska, které se stejně jako Česko doposud stavěly k její migrační politice kriticky. Mezi dalšími státy německá tisková agentura uvádí Belgii, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Švédsko.

Mluvčí české vlády dnes informaci z německého zdroje dementovala. "My každopádně toto dementujeme, o ničem takovém se nejednalo," řekla ČTK mluvčí české vlády Petra Doležalová. Babišův komentář bude podle ní k dispozici později odpoledne po ukončení pietního aktu na počest československých legionářů, kterého se český premiér účastní ve francouzském Darney.

Merkelová už v pátek na summitu EU oznámila, že Španělsko a Řecko jsou připraveny převzít migranty zachycené na německo-rakouských hranicích, pokud u nich požádali o azyl.

Český premiér Andrej Babiš vzápětí v prohlášení uvedl, že žádné jednání s Německem v této věci se nekonalo a že česká vláda by se k takové dohodě nepřipojila.

"Žádné jednání mezi Českou republikou a Německem v této věci neproběhlo a moje vláda ani neplánuje, že by se k dohodě, která by znamenala systematické přijímání ilegálních migrantů, připojila. Tyto poplašné zprávy považuji za úplný nesmysl. Žádné jednání neplánujeme. Není důvod o tom jednat. Zásadně to odmítáme," uvádí se v prohlášení českého premiéra.