Mezinárodní krize na obzoru? Maďarsko rovněž popřelo, že by mělo ujednání s Němci o vracení migrantů

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Jakékoli jednání s Berlínem na toto téma popřel i český premiér Andrej Babiš. Česká vláda by se podle něj k takové dohodě nepřipojila.

"Žádného takového ujednání dosaženo nebylo," citovala agentura Reuters mluvčího maďarské vlády Zoltána Kovácse. "Je nemožné, aby migrant vstoupil do Maďarska bez toho, že předtím vstoupí do jiné členské země EU," dodal s tím, že již v roce 2015 se Německo snažilo z Maďarska udělat takzvanou první zemi vstupu, nicméně "již tehdy jsme to odmítli".

Agentura DPA se odvolává na kancléřčin dopis určený koaličním partnerům - vrcholným politikům Křesťanskosociální unie (CSU) a sociální demokracie. Příslib na politické úrovni podle agentury získala Merkelová také od Polska, které se stejně jako Česko a Maďarsko doposud stavělo k její migrační politice kriticky. Dalšími státy jsou Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Švédsko.