Co Merkelová dopisem o migraci sleduje? Podle agentury má jediný cíl

Podle agentury které se Merkelová snaží zabránit eskalaci vládní krize. Kancléřka mimo jiné oznámila, že od 14 unijních zemí získala příslib dohody o urychleném vracení migrantů; mezi těmito zeměmi je uvedeno i Česko, ale premiér Andrej Babiš možnost takové dohody důrazně vyloučil.

Z osmistránkového dopisu podle DPA vyplývá, že žadatelé o azyl zaregistrovaní v jiných členských zemích EU by měli být v Německu umísťováni do speciálních center, ve kterých by prošli zrychleným řízením a ze kterých by se nesměli vzdalovat.

V listu se rovněž uvádí, že Merkelová získala od 14 zemí - Česka, Maďarska, Polska, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska a Švédska - politický příslib dohody o urychleném navracení migrantů z Německa do toho státu EU, kde byli zaregistrováni. Praha a Budapešť ovšem vzápětí takovou interpretaci popřely.

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že žádné jednání s Německem o dohodě o vracení migrantů se nekonalo a že česká vláda by se k takové dohodě nepřipojila.

Německá vláda podle svého mluvčího vzala Babišovo vyjádření "s lítostí na vědomí". "Česká strana vyjádřila ochotu jednat o správní dohodě ohledně zlepšené spolupráce při vracení osob," citovala DPA německého mluvčího.