Vesmírné království Asgardia? Už má přes 200.000 obyvatel

Asgardia, jak píše agentura Reuters, má smělé plány, do deseti let chce mít 150 milionů občanů.

Vedle kolonizace měsíce chce Asgardia v kosmu ustavit jakési archy, kde budou moci lidé trvale žít. Vesmírný stát tvrdí, že má občany ve více než 200 zemích, což převyšuje počet členských států OSN, poznamenala agentura Reuters. Pro zajímavost, z České republiky se ke království hlásí přes 270 lidí.

Ašurbelij prohlásil, že říše, v jejímž čele stojí, chce přilákat dvě procenta nejkreativnější lidské populace. "Výběr občanů stále pokračuje. Součástí výběrů mohou být i testy IQ," řekl.

V rozmezí pěti až sedmi let chce mít království na oběžné dráze kolem Země satelity poskytující internetové připojení. Do deseti až 15 let pak plánuje Asgardia vybudování vesmírných arch a do 25 let má na Měsíci vzniknout trvalé osídlení.

Asgardia má již nyní v kosmu jeden satelit, který byl vypuštěn v listopadu 2017. Administrativní středisko království, které za své území považuje kosmos, je prozatím ve Vídni.

Království nyní vybírá roční poplatek ve výši 100 eur, plánuje ale daně, které slibuje držet na nízké úrovni.