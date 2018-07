Češi srazili Německo na kolena. Připravili Evropu o naději na vyřešení uprchlické krize?

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

V sobotu v noci to naznačil vlivný poslanec CSU Alexander Dobrindt poté, co Česko, Maďarsko a Polsko dementovaly, že Merkelové přislíbily politickou dohodu o zrychleném navracení migrantů z Německa do země EU, v níž byli registrováni.

"Vzhledem k odlišným prohlášením z některých členských zemí Evropské unie se dá pochybovat o tom, že se závěry summitu stanou skutečností," řekl Dobrindt deníku Bild am Sonntag. Na oddělených schůzkách se dnes odpoledne o výsledcích summitu budou radit vrcholní představitelé CSU a kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Merkelová v dopise koaličním partnerům z CSU a sociální demokracie, o němž v sobotu informovala agentura DPA a další média, napsala, že získala od 14 zemí, včetně Česka, Maďarska a Polska příslib ohledně urychleného navracení migrantů.

Vrcholní představitelé těchto tří států, kteří se dlouhodobě ke kancléřčině migrační politice stavějí kriticky, následně tuto informaci dementovali. Nicméně mluvčí německé vlády následně uvedl, že česká strana vyjádřila ochotu jednat o dohodě ohledně zlepšené spolupráce při vracení osob.