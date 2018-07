Slovensko je v suchu? Merkelová se na něj kvůli migrantům neobrátila

Volby by dnes vyhrálo Babišovo ANO. Které strany by se do Sněmovny nedostaly?

Ostatní země Visegrádské čtyřky, tedy Česko, Polsko a Maďarsko už v sobotu popřely informace z dopisu, který kancléřka zaslala svým politickým partnerům, že od nich získala příslib dohody o navracení migrantů.

"Kancléřka Merkelová se logicky obrátila na ty země, z nichž migranti do Německa přicházejí, to je celé," řekl Korčok novinářům v sobotu v letadle při cestě z Francie. "Jelikož ze Slovenska do Německa migranti nepřicházejí, logicky se na nás kancléřka nemohla obrátit, takže to je celé a je to absolutní nesmysl," dodal.

Slovenský premiér Peter Pellegrini už v pátek po skončení summitu EU uvedl, že s ním Merkelová o takové dohodě nemluvila a že počty lidí, kterých by se týkala, jsou skoro nulové. "Z naší strany by to bylo jen prázdné gesto. Nejsem zastáncem teatrálních gest," řekl Pellegrini.