Seehofer opět zkritizoval Merkelovou kvůli migraci

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na účastníky dnešní schůzky vedení CSU.

Seehofer podle těchto účastníků nepovažuje dohodnutá opatření za stejně účinná jako hraniční kontroly a vracení migrantů přímo na hranicích.

Ministr vnitra podle DPA odmítl kancléřčin návrh, aby žadatelé o azyl zaregistrovaní v jiných členských zemích EU byli v Německu umísťováni do speciálních center, ve kterých by prošli zrychleným řízením a ze kterých by se nesměli vzdalovat.