V Británii vybuchl nafukovací hrad, exploze zabila dívku

Podle svědků hrad nejspíš kvůli velmi horkému počasí vybuchl a holčičku vymrštil do vzduchu. Záchranáři byli na místě do čtyř minut a dívku ve vážném stavu převezli do nemocnice.

Tam bohužel na následky vážných zranění zemřela.

Policisté část pláže, kde k incidentu došlo, uzavřeli a vyšetřují, proč k neštěstí došlo. Na pláži se v osudný okamžik pohybovalo velké množství lidí, kteří si užívali teplého počasí, které v Británii v posledních dnech panuje.