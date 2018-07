V Německu se hroutí vláda. Uprchlická krize podřezává pod Merkelovou větev

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Seehofer podle zdrojů na dnešních schůzce vedení CSU podrobil nejnovější kroky Merkelové v oblasti migrace ostré kritice. Plánovaná opatření prý nepovažuje za stejně účinná jako hraniční kontroly a vracení migrantů přímo na hranicích, které požaduje CSU. Spory kolem migrace ohrožují existenci německé vládní koalice, Merkelová dnes situaci označila za vážnou.

Ministr vnitra podle DPA odmítl kancléřčin návrh, aby žadatelé o azyl zaregistrovaní v jiných členských zemích EU byli v Německu umísťováni do speciálních center, ve kterých by prošli zrychleným řízením a ze kterých by se nesměli vzdalovat.

Seehofer prosazuje, aby migranti, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, byli vraceni přímo z německých hranic. Kancléřka takový jednostranný postup odmítá, pokud v rámci EU nebudou existovat příslušné dohody.

O migrační politice dnes jedná rovněž nejvyšší vedení kancléřčiny CDU. Seehofer se ještě v sobotu pozdě večer s Merkelovou setkal, podle zdroje agentury Reuters dnes ale tuto schůzku označil za neplodnou.

Seehoferův tvrdší přístup k problematice migrace je mnohými považován za snahu zabránit odlivu hlasů k protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD) před říjnovými zemskými volbami v Bavorsku. "Sdílím názor CSU, že je třeba omezit počet imigrantů, které do Evropy přivádějí pašeráci, a také sdílím názor, že žadatelé o azyl si jednoduše nemohou vybírat, do jaké země chtějí jít," uvedla dnes kancléřka. S CSU ji prý rozděluje jen to, jakým způsobem migraci omezit.

Merkelová podle sobotní zprávy agentury DPA v dopisu koaličním partnerům představila řadu opatření ke zpřísnění migrační politiky, aby zabránila eskalaci vládní krize.