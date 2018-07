Ve Středozemním moři se pohřešuje 63 migrantů z potopené lodi

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Celkem 41 lidí zachránila pobřežní stráž z libyjského města Zuvára na severozápadě země. Na twitteru o tom informovala libyjská pobočka Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Žádné další podrobnosti o incidentu nebyly známy.

Libye je jednou z hlavních zemí, odkud se migranti z Afriky vydávají po moři do Evropy. Více než 650.000 se jich dostalo do Itálie v uplynulých čtyřech letech, kdy pašeráci lidí využili bezpečnostního vakua v této severoafrické zemi.

Od loňského léta ale počet vypravených člunů s migranty výrazně klesl, a to i díky zvýšené aktivitě libyjské stráže podporované Evropskou unií. Příslušníci stráže často zadrží čluny dříve, než se dostanou k mezinárodním lodím, které by je přepravily do Evropy.