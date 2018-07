Horst Seehofer končí? Nabídl svou rezignaci

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Seehoferova Křesťanskosociální unie vede kvůli migrační politice spor s partnerskou Křesťanskodemokratickou unií (CDU) kancléřky Angely Merkelové, což ohrožuje existenci vládní koalice.

Agentura DPA uvedla s odkazem na zdroje jednání, že nejužší vedení CSU se snaží Seehofera přesvědčit, aby demise nepodával. Maratonské jednání, které trvalo přes osm hodin, bylo přerušeno a vedení strany se Seehoferem konzultuje, uvedl zdroj.

Agentura AFP citovala další zdroj, podle něhož hodlá Seehofer podat demisi, protože se domnívá, že nemá dostatečnou podporu. Podle tohoto zdroje zatím není jasné, co to bude znamenat pro budoucnost německé vlády.

Pokud by se CSU rozhodla opustit vládní koalici, uvrhlo by to zemi do hluboké politické krize. Bavorská strana by také mohla jen nahradit Seehofera jiným politikem, který by mohl s kancléřkou Angelou Merkelovou z CDU vyjednat kompromis o migrační politice Německa.

Vedení CSU dnes jedná v Mnichově, zatímco představitelé CDU se sešli v Berlíně. Seehofer prosazuje, aby migranti, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, byli vraceni přímo z německých hranic. Kancléřka takový postup odmítá, pokud v rámci EU nebudou existovat příslušné dohody.

Seehofer se ještě v sobotu pozdě večer s Merkelovou setkal, podle zdroje agentury Reuters dnes ale tuto schůzku označil za neplodnou.

"Sdílím názor CSU, že je třeba omezit počet imigrantů, které do Evropy přivádějí pašeráci, a také sdílím názor, že žadatelé o azyl si jednoduše nemohou vybírat, do jaké země chtějí jít," uvedla dnes kancléřka. S CSU ji prý rozděluje jen to, jakým způsobem migraci omezit.