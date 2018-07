CSU nechce ohrozit německou vládu, hasí krizi bavorský premiér

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

"Je mnoho možných kompromisů, včetně některých, které jsme nabídli k dosažení řešení my, a to je velmi důležité. A doufáme, že to je možné. Jedno je jasné: stabilita vlády není otázka pro nás," řekl dnes Söder.

Křesťanskodemokratická unie (CDU) podle agentury Reuters zdůraznila, že nadále vidí prostor ke kompromisu ve sporu o azylovou politiku se sesterskou stranou.

Seehofer prosazuje, aby migranti, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, byli vraceni přímo z německých hranic. Kancléřka to odmítá, pokud v rámci EU nebudou existovat příslušné dohody.

Seehofer v neděli nastínil tři možné scénáře řešení krize. Buď ustoupí v otázce migrační politiky kancléřce, nebo se jí postaví. To by vedlo k tomu, že by ho kancléřka zbavila funkce a vládní koalice by se rozpadla. Třetí možností je jeho demise, které prý dává přednost.