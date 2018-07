Bavorsko otevřelo centrálu vlastní pohraniční policie. Čekají na Čechy potíže?

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Do roku 2023 se počet 500 příslušníků zásahových jednotek, které dosud hlídkovaly u hranic jako součást zemské policie. "Dáváme signál, že chceme, aby bavorské pohraničí bylo bezpečnější. Nejvyšší prioritou je pro nás ochrana obyvatel," uvedl bavorský premiér Markus Söder.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann řekl, že zřízení zemské policie nesouvisí s vládní krizí ohledně vracení uprchlíků. Složka je podle něj důležitá pro "zajištění pořádku na hranicích". Zpočátku se mají zintenzivnit kontroly v pohraničí a bavorská pohraniční policie přitom bude mít pravomoc spolupracovat se spolkovou policií.

Ochrana hranic spadá v Německu hlavně do kompetence spolkové policie. Bavorská pohraniční policie se soustředí primárně na boj s přeshraniční kriminalitou - zejména na obchod s drogami. To se z velké části týká oblasti u hranic s Českou republikou, odkud do Německa směřuje množství metamfetaminu (účinná látka v droze crystal). Loni německá policie zaznamenala 2127 deliktů souvisejících s obchodováním s touto drogou.

Pohraniční policie bude mít lepší technické vybavení než nyní, což si vyžádá náklady asi 14 milionů eur. V hlídkových vozech budou mobilní skenery otisků prstů, policisté budou mít k dispozici i drony, termokamery, chytré telefony, tablety, zařízení na noční vidění či vozy, jež poslouží jako mobilní kanceláře na kontrolních místech. Podle Herrmanna se bavorským vzorem příhraničních kontrol inspirují i další spolkové země.

"Opatření ještě zintenzivníme, především ve třicet kilometrů širokých pásech podél státní hranice s Rakouskem a Českem. A také na silnicích a železničních tratích se zvýšeným významem pro přeshraniční provoz," uvedl Herrmann. Bavorsko chystá rovněž vlastní azylový úřad, který zahájí činnost 1. srpna.