Šílený plán EU? Uprchlíky bude jen lákat, děsí se rakouský kancléř

Lídři zemí EU se minulý týden na summitu dohodli, že je třeba zřizovat pro migranty střediska v severoafrických zemích i na území těch členských států, které se na takovém projektu dobrovolně chtějí podílet a dobrovolně by například od Itálie migranty převzaly.

"Možnost žádat o azyl v dohodnutých střediscích pro migranty mimo Evropu by vytvářelo šílený faktor přitažlivosti a lidi by to do těchto center více lákalo," řekl Kurz v rozhovoru s rozhlasovou stanicí Ö1.

Položil si řečnickou otázku, zda "všech 60 milionů lidí, kteří jsou ve světě na útěku, opravdu automaticky mají právo na podání žádosti o azyl v Evropě".