Mladá dívka si dala kebab, za pár hodin zemřela. Případ má tvrdou dohru

Celý případ začal loni, kdy si patnáctiletá Angličanka Chloe Gilbertová objednala si ve fastfoodu kebab v provozovně rychlého občerstvení Al Falafel Takeaway Ltd ve městě Bath.

Následně se svou kamarádkou vyrazily do nedalekého obchodního centra, kde teenagerka krátce nato zkolabovala. Navzdory zásahu záchranářů a rychlému převozu do nemocnice se ji nepodařilo zachránit a zemřela.

Pitva ukázala, že dívka utrpěla těžkou alergickou reakci na dresink, který byl v kebabu. Policie zařízení okamžitě zavřela a potraviny v něm prověřovali hygienici. Potravinová kontrola sice nenašla vážné nedostatky týkající se hygieny a čerstvosti potravin, ale v prodejně chyběl seznam alergenů.

Ten má být z těchto důvodů umístěn na viditelném místě, aby byli zákazníci dostatečně informováni o složení jednotlivých jídel. Hygienici majitele restaurace Riada Benotmana na tento nedostatek upozornili už před dvěma lety.

Mnozí z celé situace obvinili majitele restaurace, který neposkytl zákazníkům seznam alergenů. Jiní ale tvrdí, že by si alergici měli dávat pozor na to, co si v restauraci objednávají.

Případ se následně dostal k soudu, kde majitel restaurace dostal pokutu. Ne však za smrt dívky, nýbrž pouze za chybějící seznam alergenů. Zaplatí tak pokutu ve výši necelých 3000 liber, tedy zhruba 90 tisíc korun.