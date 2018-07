Jak se žije v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Všude jsou odpadky, špína a komáři, místní už toho mají dost

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Ve věku 81 let zemřela herečka Emma Černá, zahrála si ve filmech Adelheid či Kolja

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Hlava místní komunity v Morii Nikos Trakellis drží hladovku, kterou chce upozornit na napětí, které už od roku 2015 vyvolává příliv žadatelů o azyl na řecký ostrov Lesbos. Tato špatná situace dál dramaticky eskaluje, píše řecký deník Proto Thema.

„Takhle už to nemůže dál pokračovatel," tvrdí Trakellis a dodává: „Od roku 2015 přežíváme v neustálém ničení naší vesnice". Upozorňuje také na to, že hygienické zázemí na ostrově není schopné zvládnout příliv migrantů žijících v táboře Moria.

„Kanalizace se slévá silného proudu a končí v moři. Předtím ale protéká našimi pozemky. Všude jsou odpadky, špína a komáři. Všechny představy o životě v obci byly zničeny, alespoň pokud jde o zdraví a bezpečnost,“ tvrdí.

Trakellis řekl, že neustále dohaduje s jinými vládními úředníky a snaží se je přesvědčit, aby migranty poslali z Morie pryč. Zároveň prý existuje riziko, že veřejný odpor přesáhne kritickou mez. „Všichni jsme byli podvedeni, a to i Evropou. Dělají si z nás legraci. Obyvatelé jsou připraveni vzít zákon do svých rukou. Snažíme se krotit místní komunitu, abychom zachovali nějakou sociální soudržnost,“ vysvětluje lokální politik.

„Stát musí konečně začít něco dělat. Nechceme nic víc, než aby stát dělal to, co potřebujeme k obraně našich životů, našeho zdraví a naší bezpečnosti. Nechci slyšet další sliby, chci jen, aby něco dělali,“ vzkazuje do Atén Trakellis.