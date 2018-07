"Cirkus. Jako na pískovišti lopatkou po hlavě." Polsko nehodlá Bruselu ustoupit ani o píď

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Podle EK sporný zákon podkopává nezávislost soudnictví a Polsko tak porušuje unijní smlouvy. Varšava má měsíc na reakci. Řízení může skončit před soudem EU v Lucemburku.

"Je to tak trochu jako na pískovišti. Lopatkou po hlavě. Hra na kočku a myš," okomentoval šéf úřadu vlády Marek Suski spor s předsedkyní nejvyššího soudu Malgorzatou Gersdorfovou, kterou by sporný zákon - podobně jako dalších 26 ze 74 soudců nejvyššího soudu - poslal do penze, přestože podle ústavy její funkční období ještě neskončilo.

PiS má v obou komorách dostatečnou většinu, aby prosadila jakýkoliv zákon, tato většina však nestačí ke změně ústavy. Podle kritiků ale PiS mění ústavu za pomoci obyčejných zákonů. Dotčení soudci se ale nehodlají podřídit. Pokud se soudci budou nadále tvářit, že Gersdorfová zůstává předsedkyní, půjde podle Suského o "kabaret" a "cirkus".

"To, že nás napadají (v EU), se děje na nátlak či žádost opozice," usoudil místopředseda dolní komory parlamentu Ryszard Terlecki při setkání s voliči. "Slyšeli jste, jak (opoziční politici) jezdí do Bruselu a jak tam žebrají, aby Evropská komise donutila Polsko k ústupkům. Ale neustoupíme," prohlásil podle televize TVN 24.

Varšava do 30 dnů zareaguje na rozhodnutí EK o zahájení řízení proti Polsku, uvedl náměstek ministra zahraničí Konrad Szymański. Výhrady EK se podle něj opírají přímo o unijní smlouvu a chartu základních práv. Příští verdikt unijního soudu bude podle něj představovat precedens, neboť "ukáže meze možného vměšování unijního práva do autonomie členských států v záležitostech organizace justice". Spor, vstupující "na zcela neznámé území", budou proto pečlivě sledovat všechny členské státy.

Opoziční politici naopak soudí, že EK ztratila trpělivost s vládou ve Varšavě. "Je vidět, že kosmetické změny PiS nikoho neošidí, neoklamaly EK," řekla TVN 24 Kamila Gasiuková-Pihowiczová ze strany Moderní.