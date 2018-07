Bojovný Seehofer udeřil na Merkelovou: Osoba, které jsem pomohl do sedla, mě vyhazuje

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Seehofer o víkendu nabídl odstoupení z obou svých funkcí, konečné rozhodnutí ale chce učinit po dnešním jednání sesterských stran CSU a kancléřčiny Křesťanskodemokratická unie (CDU).

Seehofer listu Süddeutsche Zeitung dnes řekl, že se nenechá propustit kancléřkou, která vede vládu jen díky němu. „Osoba, které jsem pomohl do sedla, mě vyhazuje," řekl Seehofer. Uvedl proto, že se nachází v situaci, která je pro něj nepředstavitelná.

„Musel bych se ohnout, což ale nemůžu," uvedl Seehofer, který zjevně není ochotný učinit velké kompromisy. Položil si také otázku, zda může vést dále ministerský úřad, i když základní linie nesouhlasí s tou, kterou zastupuje.

V neděli podle zdrojů z jednání ministr vnitra nastínil tři možné scénáře řešení krize. Prvním je, že v otázce migrační politiky kancléřce Merkelové ustoupí. Další možností je, že se vzepře, by vedlo k tomu, že by ho kancléřka zbavila funkce, čímž by mohla skončit i celá vládní koalice. Třetí možností je jeho demise, které prý dává přednost.