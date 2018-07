Česko dělá dlouhý nos na Merkelovou a Brusel? Známý server se rozepsal o uprchlících

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

„Dehumanizace Evropy je na pochodu,“ píše v komentáři k aktuální situaci server Politico. Podle něj lídři Evropské unie kapitulovali před populistickými protiimigračními politiky, když vytáhli most před přistěhovalci prchajícími z války a před hladomorem a chudobou v Africe a na Středním východě.

„Pláč těch, kteří se topí ve Středozemním moři a kteří se snaží dostat do Evropy, byl minulý týden na summitu EU potopen hlasy vůdců kontinentu, kteří si myjí ruce nad neštěstím žadatelů o azyl, aby si zachránili svou politickou kůži,“ píše editor Politica Paul Taylor.

Ve jménu „přerušení obchodního modelu pašeráků (a) předcházení tragických ztrát na životech" připravila EU plány, jak zabránit lodím opouštět severní Afriku a plout do Itálie, na Maltu a do Španělska a poslat zpět migranty vytažené z vody, aby byli internováni v zemi, ze které se plavili, shrnuje plány EU komentátor.

„Jděte domů a zůstaňte doma - to je poselství plynoucí z komuniké ze summitu EU. A pokud jste se dostali na břeh předtím, než byly spouštěny okenice, pak zůstaňte stát, nejlépe za ostnatým drátem. A ani nemyslete na to, že se vydáte na sever do země, kde byste mohli dostat práci a střechu nad hlavou,“ parafrázuje postoj zemí EU Taylor.

Právě taková je podle něj cena za dočasnou záchranu německé kancléřky Angely Merkelové, která uklidnila nového pravicového ministra vnitra Itálie Mattea Salviniho a přesvědčila vládnoucí konzervativní/krajně pravicovou koalici Rakouska, aby alpské hraniční přechody zatím zůstaly otevřené. „Určitě to ale nevyřeší humanitární a demografický tlak migrace. A také to nemusí být dostatečné jako politická náprava situace, protože zastánci tvrdších řešení už teď požadují víc,“ píše se v komentáři.

Taylor také připomíná, že před třemi lety Merkelová otevřela hranice migrantům prchajícím především ze syrské občanské války. Tvrdila přitom, že „to zvládneme“. „Evropa se nyní rozhodla, že už není schopna zvládnout ani mnohem menší tok migrantů – počet příchozích klesl o 95 procent v porovnání s vrcholem krize v říjnu roku 2015 - a je připravena na to jej zastavit,“ vysvětluje Politico.

„Tři roky poté, co obraz utopeného dítěte na turecké pláži vyvolal obrovskou solidaritu na celém kontinentu, mnoho Evropanů znecitlivělo vůči migrantům-žebrákům a lidem spícím na ulicích a podchodech, mezi kterými jsou i děti,“ varuje Taylor. „Političtí představitelé EU si také vyvinuli hroší kůži lhostejnosti zatvrzenou obavami z populismu.“

Na summitu EU byl podle něj rozšířen lexikon eufemizmů týkající se detenčních táborů, když státy vyzvaly k vytvoření „regionálních vyloďovacích platforem" mimo blok. Tam by byli lidé, kteří byli vytaženi ze Středozemního moře a kteří se snažili dosáhnout Evropy, umístěni než bude jejich žádost o azyl podrobně zkoumána.

Slova původně užívaná jen krajní pravicí se teď podle komentátora stále více dostávají i do slovníků mainstreamových politiků EU. Poukazuje slova francouzského ministra vnitra Gérarda Collomba, bývalého socialisty, který v duvbnu v parlamentu řekl, že některé oblasti Francie jsou „zaplaveny povodní žadatelů o azyl", což je rétorika, kterou předtím používala šéfka krajní pravice Marine Le Penová. Collombe argumentoval tím, že pokud nebudou přijaty restriktivní zákony o migraci a přistěhovalectví, přijde někdo jiný, kdo uzákoní ještě tvrdší a méně lidské zákony. Podobné argumenty už využívá také šéf Evropské rady Donald Tusk.

Komentátor zmiňuje také problémy, se kterými se musí vypořádat na domácí půdě německá kancléřka Angela Merkelová. Připomíná i kroky italského ministra vnitra Mattea Salviniho, který odmítl otevřít přístavy lodím neziskových organizací zachraňujícím migranty, i fakt, že Salvini chce sčítat Romy.

„Poté, co se úspěšně vzdorovaly rozhodnutí EU, která požadovala, aby přijaly uprchlíky na základě povinných kvót a aby pomohly sdílet zátěž, čtyři visegrádské země střední Evropy dělají dlouhý nos na Merkelovou a Brusel, když říkají, že nebudou dobrovolně přijímat žadatele o azyl,“ popisuje postoj Česka, Slovenska, Polska a Maďarska Taylor.

Dokonce i Merkelová je podle něj skeptická v tom, zda se dojednané kroky podaří provést v praxi. „Příliš mnoho vlád, agentur a mezinárodních organizací by muselo spolupracovat, aby fungovaly „platformy pro vylodění" a „řízená centra". Cyničtí politici mají větší zájem na podněcování veřejného strachu, než aby spolupracovali na řešení situace,“ píše Politico.

„Evropští vůdci se ve snaze dohnat své populistické vyzyvatele stále více odklánějí od humánních hodnot, která vyzdvihují ve vznešených prohlášeních. Evropa už nemůže tvrdit, že je morální nejleopší oblast a odsuzovat amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli budování zdi podél hranic s Mexikem s cílem zastavit migranty. Pokud by EU mohla postavit zeď přes Středozemní moře, už by také stála,“ varuje Taylor.