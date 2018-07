Horor v porodnici. Zdravotnice zavraždila osm nemluvňat, nemusí jít o konečné číslo

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Žena byla zatčena na základě vyšetřování, které se týkalo 17 případů úmrtí a dalších 15 "kolapsů bez smrtelných následků" z období od března 2015 do července 2016.

"Je to velmi složité a velmi citlivé vyšetřování a, jak jistě pochopíte, potřebujeme mít jistotu, že děláme vše pro to, abychom podrobně vyšetřili, co k těm úmrtím a kolapsům novorozenců vedlo," uvedl v prohlášení kriminalista Paul Hughes.

Policie vyšetřování zahájila loni v květnu. K zatčené ženě neposkytla žádné podrobnosti kromě toho, že jde o profesionální zdravotnici.

Chesterská nemocnice ujistila, že vyšetřování podporuje a vyjádřila přesvědčení, že porodnice může bezpečně pokračovat ve své činnosti. Péči nyní poskytuje od 32. týdne těhotenství. Toto omezení bylo předloni zavedeno poté, co byla zaznamenána neobvykle vysoká úmrtnost u předčasně narozených dětí.