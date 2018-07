Ustoupí polská vláda tváří v tvář EU? Právník poukázal na alarmují trend

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Ve jménu lidu

Prezident by rovněž získal roli v určování vnitřní organizace, pravidel a procedur soudů a trestání soudců, pokračuje akademik v úvaze. Dodává, že zákon by následně s ohledem na veřejnou podporu prošel Kongresem, jelikož voliči by byli přesvědčeni, že jde o jasnou vlasteneckou odpověď na problém soudů svázaných s předchozími prezidenty, který novému šéfovi Bílého domu stojí v cestě k realizaci dlouho dokládaných reforem ve jménu lidu.

"Takový scénář lze snadno odmítnout jako strašení. Ale přesně toto se ve skutečnosti má stát v Polsku, v srdci civilizované Evropy dne 3. července," píše Hunt. Připomíná, že polská vláda hovořící o obnově důvěry veřejnosti v justici skrze čistku údajně komunistických soudců předchozím režimem využije nový zákon o nejvyšším soudu k odvolání 27 soudců, včetně předsedy nejvyššího soudu, a jejich nahrazení novými, kteří sympatizují se stávající vládnoucí stranou.

Daný krok odsoudily všechny mezinárodní monitorovací orgány - například Evropská komise, Benátská komise pro demokracii skrze právo či zvláštní zpravodaj OSN pro nezávislost soudců a advokátů - jako porušení dlouhodobých a mezinárodně schválených standardů nezávislosti justice, konstatuje expert. Poukazuje, že také laureát Nobelovy ceny míru a někdejší polský prezident Lech Wałęsa varoval před nebezpečím, které zákon představuje pro vládu práva.

Nic z toho ovšem nezafungovalo a pokud polská vláda neustoupí tváří v tvář řízení pro neplnění povinnosti, které s Polskem v pondělí zahájila Evropská komise, soudci budou odvoláni a polský nejvyšší soud bude v praxi podřízen vládě, uvádí odborník. Dodává, že krok následuje po podobně ničivých "reformách" polského ústavního soudu i běžných soudů, tudíž vláda práva v zemi čelí vážnému a systematickému útoku.

"Polsko je jen nejextrémnějším příkladem obecnějšího trendu. Nezávislosti justice je pod tlakem ve všech demokraciích," varuje Hunt. Připomíná, že vrcholní soudci byli nedávno odvoláni, museli rezignovat, případně čelí odvolacímu řízení v mnoha zemích, například v Bangladéši, na Filipínách, v Indii, Lesothu či na Seychelách

Smrt vlády práva

Soudci pochopitelně nestojí nad zákony a musí existovat postupy pro řešení jejich přešlapů, připouští akademik. Zdůrazňuje, že zároveň není pochyb o tom, že politici po celém světě na soudy stále více útočí, a to i v Británii, kolébce Magny Charty, kde ti soudci, kteří rozhodli, že vláda musí vést konzultace s parlamentem předtím, než formálně zahájí proces odchodu z EU, byli na titulních stránkách novin odsouzeni jako "nepřátelé lidu" a trvalo několik dní, než ministr odpovědný za dodržování vlády práva vystoupil na jejich obranu, a to jen na nátlak parlamentu.

Pokrývání nezávislosti justice by mělo znepokojovat každého, komu není lhostejné ústavní vládnutí, jelikož základní princip vlády práva je zranitelný, a to nejen za strany útoků vlád, které se snaží odstraňovat veškeré zdroje potenciálně omezující realizaci jejich politiky, vysvětluje právník. Podotýká, že nezávislost justice ohrožuje i svolnost zákonodárců, kteří sympatizují s lidovou kritikou soudní moci a bojí se prokázat nezávislost tváří v tvář silným exekutivám, nepřátelství médií a sociálních sítí - jejichž schopnost oslovit široké publikum vždy roste při užívání hanobících invektiv - i lhostejnosti veřejnosti.

"Pokud si představíme smrt vlády práva, většinou si vybavíme nějaký dramatický scénář, například nástup vojenského diktátora, který moc uzmul silou," pokračuje expert. Varuje, že stejného výsledku lze dosáhnout i mnohem mírnějšími metodami, například známou ústavní reformou soudů schválenou parlamentem v atmosféře nepřátelství vůči nevoleným soudcům či podrýváním ústavních norem, jako nezávislosti justice, ve jménu samotné demokracie.

Současné ohrožení nezávislosti justice vychází z celého politického spektra, jelikož neliberální demokracie oslovuje populisty nalevo i napravo, a proto je urgentně potřeba rázná nadstranická ochrana tohoto základního principu, tvrdí akademik. Dodává, že požadavek, aby soudci zůstali politicky nestranní, paradoxně znamená, že nejsou v dobré pozici, aby vystupovali proti podrývání své nezávislosti.

Proto je načase, aby každý, kdo ctí širší koncepci pluralitní demokracie, kde je legitimní moc volené vlády omezena systémem brzd a protivah, vystoupil ve prospěch nezávislosti justice, apeluje Hunt. Obává se, že jinak jednoho dne zjistíme, že jsme o tento základní kámen liberální demokracie přišli.