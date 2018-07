Dánsko tvrdě trestá muslimy za odmítnutí integrace. V ghettech to začíná vřít

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Deník The New York Times uvádí, že děti z dánských ghett prochází speciálním procesem integrace, a to již od nejmenšího věku. Dítě tráví 25 hodit týdně povinným poučením. Součástí takového kurzu jsou hodiny dánštiny. Kromě toho dítě se dozví o „dánských hodnotách“, včetně tradičních svátků – Vánoc a Velikonoc. Nedodržení těchto pravidel má za následek zrušení sociální finanční podpory.

Vláda se zaměřuje především na městské čtvrti, kde přistěhovalci žijí v koncentrovaném počtu s vysokou mírou nezaměstnanosti a násilí. Politici vidí ghetta v Kodani jako „faktor šířící kolem násilí“. Od března tyto ghetta a nebezpečné městské části jsou monitorovány. Soud také umožnil zdvojnásobit trest za určité trestné činy v rámci ghett.

Někteří z těchto skupin jsou rozčilené chováním vlády. „Nejsme rovní před zákonem v této zemi“ říkají obyvatelé. 40 % lidí žijících zde nemají žádné zaměstnaní, zbytek má relativně nízké výdělky. Někteří ale nechápou, proč stát přijímá tak přísná opatření. Převážná část muslimských dětí mluví dánsky bez přízvuku a mluví arabsky tak málo, že sotva komunikují s prarodiči.

„Dánská politika je nyní jen o muslimech. Chtějí abychom se víc asimilovali anebo vůbec odešli,“ řekla jedna z obyvatelek chudé čtvrti. Žena také vysvětlují, že její dcera kvůli speciálním hodinám začala prosit o dárky od Santa Clause. „Nikdo by mi neměl říkat, zda má moje dcera chodit do předškolního zařízení nebo ne,“ doplnila.

„Je to smutné, že nás vidí jako hrozbu. Vlastně žijeme v dánské společnosti a sledujeme dánské zákony. Jsme odlišní pouze v tom, že nejíme vepřové maso,“ řekla další obyvatelka.

„Dostávají peníze od státu – platíme jejich nájemné, oblečení a jídlo,“ řekla kadeřnice Dorthe Pedersenová. Dánové ale novou politiku integrace převážně schvalují. „Mladí lidé poznají náš stát a kulturu lépe než jejich rodiče,“ řekl Jasper Jacobsen. Podle jeho manželky Anette integračnímu procesu brání starší generace. „Jejich kultura musí zůstat tam, odkud pochází,“ řekla.

Dánští sociální demokraté říkají, že se jedná o systém práv a povinnosti. „Někdo by mohl říct, že rodiče mají právo vychovávat sami své děti. Ale my říkáme, že nikdo nemá právo zničit budoucí svobodu svých generací,“ řekl šéfredaktor levicového liberálního deníku Dagbladet Information Rune Lykkeberg.