Francie přijme přes 130 uprchlíků ze dvou humanitárních lodí

"Půjde o lidi, na které se vztahuje právo na azyl," řekl dnes agentuře AFP generální ředitel francouzského úřadu pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti (Ofpra) Pascal Brice. Týká se to "asi 80" uprchlíků z lodě Aquarius a 52 z plavidla Lifeline.

Aquarius provozovaný francouzskou humanitární organizací převezl v červnu přes Středozemní moře do Evropy přes 600 lidí. Loď doplula do Španělska poté, co ji Itálie odmítla otevřít své přístavy. Francie z migrantů přijala 135 a u zhruba 80 zjistila, že mají podle všeho právo na azyl.

Loď Lifeline provozovanou německou humanitární organizací přijala v červnu Malta. Ofpra v tomto případě vyhodnotila, že azyl může Francie poskytnout více než 50 lidem.