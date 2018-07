Zvrat v případu Michaela Schumachera? S jezdcem se něco děje

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Co se děje s legendárním jezdcem ví jen několik lidí na světě. Do domu poblíž Ženevského jezera ve Švýcarsku, kde údajně dostává nepřetržitou péči od týmu specialistů, jeho rodina prakticky nikoho nepouští a zarytě mlčí.

Posledním člověkem, který se s ním podle dostupných informací setkal, byl jeho přítel Luca Badoer, který pro portál DiariodelWeb přiznal, že patří do velmi úzkého okruhu lidí, kteří se se Schumacherem setkávají i necelých pět let po nehodě. "Ano, pravidelně ho od jeho nehody navštěvuji,“ svěřil se Badoer.

Bezpochyby tedy ví o tom, co se v domě poblíž Ženevského jezera ve Švýcarsku děje. Ani on ale nic neprozradí. Uvedl pouze, že si rodina přeje držet všechny informace v tajnosti. "Já budu její přání respektovat, je to pro Michaelovo dobro,“ dodal.

Sama rodina ale není moc sdílná. Naposledy vydala prohlášení před několika měsíci. "Můžu říci, že rodina opravdu oceňuje empatii fanoušků. Lidé ale skutečně musí pochopit, že jeho zdravotní situaci není možné sdílet s veřejností,“ uvedla v nicneříkajícím prohlášení jménem rodiny na veřejnost manažerka.

Lidé ale volají po tom, aby jim byly poskytnuty alespoň nějaké informace, a jsou po nich natolik lační, že si je média začala vymýšlet. To se ale vymstilo například německému magazínu Bunte.

Ten v roce 2015, dva roky po nehodě jezdce, napsal, že závodník Formule 1 bude opět chodit. Za článek ale rodina vydavatelství magazínu zažalovala a v obhajobě uvedla, že závodník stále není schopen chodit, a nebyl způsob, jak by v době vydání mohl magazín vědět, co bude se Schumacherem v budoucnu.

Rodina původně požadovala náhradu škody ve výši 100 000 eur, soud ale rozhodl, že ačkoliv informace v článku nemusejí být pravdivé, článek byl zdrojován a informace byly prověřovány. Soud proto udělil vydavateli pokutu "pouze" ve výši 50 tisíc eur, tedy zhruba jeden a čtvrt milionu korun.

Vyjma mediálního hlediska je tento rok starý případ zajímavý v tom, že jde o jedno z prvních konkrétních oznámení, které rodina od nehody učinila. A na dlouhou dobu poslední.

Podle irské verze serveru Mirror se ale obnos vyhraný u soudu rodině zřejmě hodí. Server spočítal, že jeho léčba vyšla za poslední čtyři roky na více než 20 milionů liber, v přepočtu asi půl miliardy korun.

Podle serveru se o Schumachera stará patnáctičlenný tým lékařů a léčba vyjde na více než sto tisíc liber týdně. Nakolik je úspěšná si nikdo netroufá odhadovat, poslední zprávy ale naznačují, že zřejmě ano.

Koncem loňského roku totiž německý magazín Bravo uvedl, že Schumacherův stav se zlepšil a rodina se ho chystá převézt do Ameriky, kde Schumacher vlastní dobytčí farmu v Dallasu v Texasu.

Nedaleko ranče totiž působí lékař Mark Meeks, specialista na léčbu mozku, který už dříve prohlásil, že má k dispozici léčebné metody, které v Evropě nejsou v žádném případě dostupné. Jestli ale Schumachera přijal či nikoliv už nepotvrdil ani nevyvrátil.

Cestu do USA ale nepřímo potvrdil prezident FIA Jean Todt, který o ni několik měsíců po tomto oznámení hovořil tak, jako by měla každým dnem nastat. Jestli legendární jezdec skutečně odletěl nebo ne zůstává záhadou, stejně jako jeho skutečný zdravotní stav.