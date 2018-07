Další útok novičokem v Anglii? Záhadnou otravu řeší protiteroristická jednotka

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Původně se předpokládalo, že stav zmíněné dvojice je zřejmě následek užití heroinu či kokainu z kontaminované dávky. To se očividně nepotvrdilo a odborníci nadále pokračují v testech, aby zjistili, co je příčinou kolapsu obou pacientů.

Dvojice je nyní v kritickém stavu v nemocnici v Salisbury, vzdáleném od Amesbury 16 kilometrů, a lékaři vzhledem k jejímu možnému vystavení neznámé látce nasadili příslušnou medikaci.

Policie zřídila několik bezpečnostních uzávěr v místech, kde se mohla postižená dvojice pohybovat předtím, než byla otrávena. V Amesbury i Salisbury zaznamenali místní obyvatelé zvýšený počet hlídkujících policistů. V Salisbury byl park královny Alžběty uzavřen pro veřejnost, upozornila místní rozhlasová stanice Spire. Policisté hlídkují také před amesburským baptistickým kostelem, uvedl deník The Guardian.

Podle anglické zdravotnické služby nepředstavuje zatím případ "významné zdravotní riziko pro širokou veřejnost". Toto stanovisko bude "průběžně přehodnocováno v závislosti na dostupných informacích", dodal nicméně mluvčí služby podle agentury Press Association.

Bulvární deník The Sun s odvoláním na zdroje ministerstva obrany uvedl na svém webu, že vzorky látky byly odeslány do vojenské laboratoře v Porton Downu. To samé pracoviště v březnu zjistilo, že jed, kterým byl v březnu přiotráven bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera, je armádní látka typu novičok.

Vedoucí bezpečnostní činitelé se prý obávají, že přiotrávená dvojice mohla být zasažena stejnou látkou jako Skripalovi. Lékaři zjistili, že muž a žena z Amesbury vykazují podobné příznaky otravy. O dvojici přitom není nic známo o tom, že by měla nějakou spojitost s Ruskem či tajnými službami.

Komisař Angus Macpherson dříve sdělil BBC, že vyšetřovatelé zatím nevylučují nic, co se týče okolností nejnovějšího případu. Zároveň ale dodal, že není zatím důvod se domnívat, že nynější otrava souvisí s kauzou Skripalů.