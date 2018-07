Migranti zamořují naši zemi? Směšné. Albrightová promluvila o migraci i Trumpovi

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Albrightová připomněla, že se narodila v roce 1937 v Praze v Československu. „V roce 1939 tam Hitler napochodoval se svými silami,“ uvedla pro BBC s tím, že její rodina musela utéct do Londýna. Následně podle svých slov vyrůstala s vědomím, že fašismus ovládl zemi, kde se narodila. Až o hodně později prý zjistila, že je původem Židovka a že 26 členů se stalo oběťmi holocaustu.

I kvůli svým vlastním zážitkům je prý velmi znepokojena tím, co se ve Spojených státech v poslední době děje. Nemyslí si prý, že by Trump byl fašista, je to ale prý ten „nejméně demokratický prezident v americké historii“. Přesto ji znepokojuje, jak se pokouší umlčet média či jak nerespektuje některé autority.

„Každá země má právo vytvořit si vlastní imigrační zákony,“ uznává. Zároveň ale vyjadřuje znepokojení nad tím, jak o příchozích Trump mluví. Připomněla například jeho výroky o tom, jak migranti „zamořují“ a „zaplavují“ USA, což je podle ní naprosto směšné. „V USA existuje spousta místa pro tyto lidi a mnoho společností říká, že je potřebujeme,“ připomněla

Na dotaz, co si myslí o oddělování migrantů a jejich dětí odpověděla, že to považuje za „neamerické“ a že to připomíná dění z „fašistických zemí“. Dostává prý také hodně dotazů, co si myslí o tom, co se v tomto směru děje v Evropě. „Kvůli Trumpově "ofenzivním" zásahům proti nelegálnímu přistěhovalectví je pro Ameriku velmi těžké kázat Evropanům, co mají dělat, když sami nejsme humánnější,“ upozornila někdejší šéfka americké diplomacie.