Evropě došla trpělivost. NATO odmítá Trumpovo peskování

Uvedla to dnes agentura Bloomberg. Trump, který příští týden odcestuje do Bruselu na potenciálně rozhádaný summit NATO, poslal podle listu The New York Times v červnu dopisy několika spojeneckým zemím, například Německu, Belgii, Norsku, Kanadě, Itálii, Portugalsku a Španělsku, a ostře jim vytýkal příliš nízké výdaje na obranu.

Například premiérce Erně Solbergové vyčetl, že Norsko je jediným aliančním státem se společnou hranicí s Ruskem, který nemá věrohodný plán, jak dosáhnout zvýšení obranných výdajů na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Na summitu v roce 2014 ve Walesu se státy NATO zavázaly, že na vojenské výdaje budou vydávat dvě procenta HDP. Velká část spojeneckých zemí včetně Česka ale dosud tento závazek neplní.

Dopisů bylo údajně rozesláno dvanáct, úplný seznam příjemců ale v médiích chybí. Noví členové NATO ze střední a východní Evropy v publikovaných výčtech nejsou. Česká vláda podle své mluvčí Trumpův dopis neobdržela. Vláda premiéra Andreje Babiše se podle ní zavázala "navýšit postupně rozpočet na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 procenta HDP do konce volebního období, tedy do roku 2021".