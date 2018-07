EU kvůli sporům zmrazila pomoc Moldavsku

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Oznámilo to dnes zastoupení EU v Kišiněvě. Moldavsko podle unie nesplnilo podmínku respektování demokratických mechanismů a právního státu.

EU a USA podporují prozápadní moldavskou vládu, ale ostře kritizují soudní rozhodnutí, která hlasitému kritikovi šéfa vládnoucí strany zabránilo ujmout se křesla starosty, poznamenala agentura Reuters.

Soud minulý měsíc zrušil vítězství bývalého prokurátora Andreie Nastaseho ve volbách starosty Kišiněva. Toto rozhodnutí přimělo k protestu tisíce lidí a ohrozilo stabilitu v jedné z nejchudších evropských zemí, kde pověst prozápadních sil poškodily korupční skandály. V listopadových volbách by moc mohla přejít do rukou proruské opozice.

Nastase se proti verdiktu odvolal, ale nejvyšší soud jej ponechal v platnosti. Nastase to přičítá vůdci vládní Demokratické strany a mocnému podnikateli Vladu Plahotniukovi. Ten popírá, že by do případu zasahoval. Mnozí Moldavané si ale myslí, že Plahotniuk má přehnaný vliv na vládu, policii a média, přestože nezastává žádnou vládní funkci.