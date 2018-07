Nová otrava novičokem hýbe Británií. Oběti se dotkly kontaminovaného předmětu

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Britský pár byl nalezen v sobotu v bezvědomí v domě ve městě Amesbury, které leží nedaleko Salisbury, kde byli 4. března objeveni otrávení Skripalovi. Podle testů i tato dvojice byla vystavena působení stejné nervově paralyzující látky jako bývalý ruský agent a jeho dcera.

"Ruský stát by tuto špatnost mohl napravit, mohli by nám říci, co se stalo, co udělali a zaplnit některé významné mezery, které se nyní snažíme vyjasnit," řekl dnes pro BBC náměstek britské ministryně vnitra pro bezpečnost Ben Wallace. "Oni (Rusové) jsou ti, kdo mohou doplnit klíčová vodítka k tomu, aby lidé byli v bezpečí," dodal.

zdroj: YouTube

"Není mi nic známo o nějakých výzvách (adresovaných Británií Rusku v souvislosti s novým incidentem)," reagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Připomněl, že pokud jde o Salisbury, Rusko Británii navrhovalo provést společné vyšetřování této události, ale nedostalo se mu žádné odpovědi. "Ty výzvy se bohužel vstřícnosti nedočkaly," konstatoval mluvčí.

Z nového incidentu s novičokem Wallace neobvinil Rusko. Charlie Rowley (45) a Dawn Sturgessová (44) se podle něj zřejmě nestali obětí cíleného útoku. Oba patrně přišli náhodou do kontaktu s kontaminovaným předmětem, který byl použit při útoku na Skripala.

"Tehdy použitý novičok byl velmi čistý, což zvyšuje jeho trvanlivost," řekl agentuře DPA expert na chemické zbraně Ralf Trapp. Rowley a Sturgessová mohli nevědomky přijít do kontaktu s věcí, v níž byl novičok přepravován. "Zatím je to jen možný scénář. Stále chybějí fakta," zdůraznil Trapp, který pracuje jako nezávislý poradce Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a OSN.

"Po nových testech nyní víme, že byli vystaveni nervové látce po manipulaci s kontaminovaným předmětem," uvedla později britská policie. Podle britského ministra vnitra Sajida Javida přišel pár do styku s nervovou látkou jinde než v místech, která byla dekontaminována v rámci vyšetřování březnového přiotrávení Skripala.

Podle agentury AFP ale kamarád nyní přiotrávené dvojice Sam Hobson řekl, že pár strávil den před upadnutím do komatu v Salisbury, kde byli přiotráveni Skripalovi.

Jednou z hypotéz je, že jeden z nich zvedl obal, který posloužil k uložení neurotoxické látky použité proti Skripalovým, uvedl britský vládní zdroj. Francouzský expert na chemické zbraně Hamish de Bretton-Gordon agentuře AFP řekl, že šlo nejspíš o velmi malý obal, například injekční stříkačku či lékárnickou nádobku.