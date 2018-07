Trasy uprchlíků do Německa? Hranice s Rakouskem je příliš neláká

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

Podle spolkové policie se do Německa dostalo přes hranice s jinými státy 73 procent nezákonně cestujících osob. Od května policie registrovala celkem 18.024 takto postupujících lidí, přičemž na oblast kolem rakouských hranic jich připadá 4935.

V prvních pěti měsících letoška přišlo ilegálně do Německa 2039 lidí ze Švýcarska, 1905 přes Česko a 1622 přes Francii. Na letištích bylo zjištěno 3747 takovýchto osob.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) chce dnes ve Vídni přesvědčit rakouského kancléře Sebastiana Kurze o správnosti své kompromisní dohody s kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) spočívající ve zřízení tranzitních center, odkud mají být vraceni migranti registrovaní jinde v EU.

Kurz před jednáním zdůraznil, že cílem Vídně je udržet existenci schengenského prostoru volného pohybu uvnitř EU. K tomu je však podle názoru rakouské vlády potřeba v první řadě zajistit účinnou ochranu vnější hranice bloku. "My jsme výrazně přispěli k tomu, že nastala změna v tom, jak lidé na evropské úrovni o migraci přemýšlejí. Bojovali jsme o to roky," podotkl Kurz.

Tématu migrační politiky se pravděpodobně budou věnovat i německá kancléřka Angela Merkelová a maďarský premiér Viktor Orbán při jednání v Berlíně. Rakouská vláda dává najevo, že o plánu nemá mnoho konkrétních informací. "Chceme v osobním rozhovoru zjistit, o jaká opatření přesně půjde," poznamenal dnes Kurz. Nynější předsednická země EU však podle něj má k dispozici novou policejní sílu k ochraně hranice, uskutečnila potřebná cvičení a je dobře připravena na cokoliv, co se může stát.

"Německo je tou zemí, která v této chvíli plánuje svá národní opatření. My s nimi jednáme, ale prosím pochopte, že jde o německá rozhodnutí, která si možná vyžádají naši reakci," řekl dnes Kurz novinářům.

Rakousko by podle diplomatů nejspíš reagovalo zpřísněním režimu přinejmenším na své jižní hranici s Itálií, kam nyní připlouvá největší počet migrantů snažících se dostat do dalších evropských zemí. Citlivá by byla v této souvislosti především situace ve frenkventovaném Brennerském průsmyku.