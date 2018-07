Tvrdý postoj k uprchlíkům? S muslimy to bývá obtížné, hájí Rakousko svou politiku

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

"Vždy jsem trochu iritován, když nám někdo dává lekce, když nám kážou jiní, kteří přijali jen zlomek toho, co my," řekl Kurz. Zatížení Itálie, kam nyní připlouvá nejvíce migrantů ze severní Afriky, je podle něj jen jedním z pohledů na migrační problematiku. Výrazné zatížení nesou i země jako je Německo, Švédsko či Rakousko, kam migranti následně směřují a kde lidé s právem na azyl hodlají často strávit zbytek života.

Rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache, předseda protimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ), dnes před novináři ve Vídni hájil statistiky poukazující na složitější integraci lidí z jiných civilizačních okruhů mimo Evropu či "z islámské kultury".

"Souvisí to s úrovní vzdělání lidí, kteří přicházejí. Někteří ani nechodili do základní školy. Souvisí to s patriarchální společností, s hodnotami těchto kultur. Statistiky ukazují, že mnozí z těchto lidí se buď nechtějí nebo nemohou integrovat do naší společnosti," prohlásil Strache. Fakt, že se někdo naučí německy podle něj nestačí, pokud chybí úcta k rovnosti mužů a žen a dotyčný souhlasí například se sňatky z donucení či ženskou obřízkou.

Kancléř Kurz následně připomněl, že to byl právě on, kdo byl sedm let za integrační snahy v Rakousku zodpovědný. "Nikdy není možné generalizovat. Samozřejmě, že zjišťujeme, co se dá dělat, abychom integraci napomohli," podotkl. Statistiky také podle něj ukazují, že lidé z určitých skupin mají obvykle s integrací v Rakousku menší potíže než lidé odjinud. Největší menšinou v Rakousku jsou občané Německa, potíže obvykle nemají ani imigranti z různých zemí východní Evropy.