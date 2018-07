Druhotný pohyb migrantů po EU? Německo neudělá nic na úkor Rakouska, ujistil Seehofer

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

O věci budou už příští týden na okraj neformálního jednání ministrů vnitra zemí EU v Innsbrucku jednat ministři tří zmíněných států, potvrdil Seehofer. "Budeme přemýšlet, co můžeme společně udělat především ohledně možností uzavřít jižní migrační trasu," poznamenal.

Seehofer dnes přijel do Vídně představit vnitroněmeckou dohodu, která by měla řešit právě druhotný pohyb migrantů po EU. To znamená přesun ze země, kde poprvé vstoupí na území EU, dál do jiné země unie. Domluva předpokládá takzvaných tranzitních center pro uprchlíky na německo-rakouské hranici.

Seehofer při setkání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem uvedl, že mají také velmi rychle začít jednání s Řeckem a Itálií o tom, že tyto země budou z center přebírat ty migranty, kteří u nich požádali o azyl - podle Seehofera jsou to asi tři čtvrtiny zachycených lidí. "To bude zásadní příspěvek k ukončení nelegální migrace," upozornil německý ministr.

"Rakouska se to nedotkne, lidé budou přesouváni z tranzitních center zpět přímo do Řecka a Itálie. V této chvíli nehodláme činit Rakousko zodpovědným za uprchlíky, to nebyl a není náš záměr," podotkl Seehofer.