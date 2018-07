Dusno v Berlíně. Merkelová a Orbán se opět střetli kvůli migraci

Co vlastně pijeme? Vědci zjistili, co obsahuje balená voda

"Nikdy nesmíme zapomínat, že tohle všechno je o lidech... Duší Evropy je humanita, a tu si musíme uchovat," řekla Merkelová na společné tiskové konferenci s Orbánem.

"Jestliže pomoc, kterou migrantům nabízí Evropa vede k tomu, že lidé z Afriky a z Asie si myslí, že mohou přijít, no tak přijdou," míní Orbán. Dodal, že Evropa musí být humánní, ale nesmí vytvářet pobídky, které sem budou migranty lákat. "Jediný způsob, jak tomu zamezit, je zavřít hranice, pomoci těm zemím a nepouštět sem problémové lidi," uvedl také Orbán.

Ke sporu ohledně vracení migrantů do první země EU, přes níž do unie přišli, Orbán řekl, že Německo by mělo posílat migranty zpět do Řecka. Dodal, že Maďarsko je připraveno, že diskuse o tomto problému bude dlouhá.

Maďarský premiér nicméně uvedl, že i přes rozpory se bude jeho země snažit o úzkou spolupráci. Podle Merkelové je spolupráce Německa a Maďarska skvělá. V ekonomické oblasti například obě země odmítají protekcionismus.