Itálie chce zrušit zbrojní embargo proti Libyi. Pomůže to zastavit migranty, tvrdí Salvini

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Řím - Italský ministr vnitra Matteo Salvini dnes přišel s návrhem na zrušení zbrojního embarga proti Libyi. Severoafrickému státu by to prý pomohlo úspěšněji potírat pašeráky lidí a bránit migrantům cestovat do Evropy.