Evropa bude už brzy africká. Globální elity se ji snaží změnit pomocí masové migrace, varuje italský profesor

Rossi cituje nedávný rozhovor s odborníkem na Afriku Stephenem Smithem, který uvedl, že „v rámci dvou generací bude nejméně 100 milionů mladých Afričanů připraveno přijít do Evropy" a který konstatoval, že 40% Afričanů má dnes méně než 15 let.

Smith také varoval, že stojíme před "největším populačním růstem v lidských dějinách". Navíc podle něj nemigrují ti nejchudší, ale jen ti, kteří si to mohou dovolit – tedy ti, kteří mohou zaplatit pašerákům nemalé částky.

„Tento exodus destabilizuje naši společnost,“ píše Rossi na serveru italského deníku Il Giornale s tím, že integrace těchto lidí může trvat jednu nebo dvě generace, nebo i déle.

Rossi obviňuje „globalizovanou elitu" a tvrdí, že lidé, jako je miliardář George Soros, stojí za tlakem na masovou migraci do Evropy. „100 milionů lidí, většinou mužů ve věku 18 až 35 let, přijde do Evropy do roku 2050," varuje a tvrdí, že jde doslova o „šílenství“.

„A ne kvůli rasistickému pozadí nebo kvůli nenávisti k těm mužům a ženám, kteří tu hledají svou budoucnost, ale protože tento exodus destabilizuje naši společnost nejen z ekonomického a sociálního hlediska, ale také z kulturního hlediska, protože integrace je dlouhý proces a jeho úspěch je často viditelný až ve druhé nebo třetí generaci,“ dodává s tím, že někdy je integrace kvůli neslučitelné kultuře téměř nemožná.