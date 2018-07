Rodina Anny Frankové se marně snažila dostat do USA, odhalují nově zveřejněné dokumenty

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

"Jsem nucen věnovat se emigraci a jedinou zemí, kam bychom mohli jít, jsou Spojené státy," napsal v roce 1941 Otto Frank svému příteli v USA Nathanu Strausovi. Rodina původně žila v Německu, po nástupu Adolfa Hitlera k moci se přestěhovala do Nizozemska.

O vystěhování do USA se Frank začal zajímat přinejmenším v roce 1938. Strausovi sdělil, že tehdy podal žádost na americkém konzulátu v Rotterdamu, kde byly ale všechny dokumenty v květnu 1940 zničeny během nacistického náletu.

I kdyby ke zkáze dokladů nedošlo, bylo by pro rodinu obtížné do USA vycestovat. Spojené státy totiž v době, kdy se do země snažily uchýlit statisíce lidí, vydávaly zhruba 30 tisíc víz ročně, poznamenala AP.

Nový pokus o získání víza v roce 1941 také ztroskotal, neboť USA na sklonku roku vstoupily do války. Ve stejném roce se Frank pokusil pro rodinu získat vízum na Kubu, což se ale také nepodařilo.