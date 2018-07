Írán kvůli jaderné dohodě vyhrožuje Evropě, Francie si to nedala líbit

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Ve Vídni dnes jednal ministr zahraničí Íránu Mohammad Džavád Zaríf s kolegy z dalších zemí, které mají zájem na zachování dohody o íránském jaderném programu z roku 2015. Žádný konkrétní výsledek ale debata zatím nepřinesla, rozhovory budou v nadcházejících týdnech pokračovat.

"Všechny dnešní závazky by měly být uskutečněny před srpnovým termínem (kdy USA zavedou sankce). Je na vedení Teheránu, aby se rozhodlo, zda Írán zůstane v dohodě," řekl Zaríf.

Šéf francouzské diplomacie Jean-Yves Le Drian dnes ujistil, že evropské státy včetně Ruska a Číny pracují na vytvoření finančního mechanismu, jenž by zmírnil dopad plánovaných sankcí ze strany USA. "Musejí (Íránci) skončit s těmi hrozbami, abychom našli řešení, aby Írán mohl dostat nezbytné ekonomické kompenzace," řekl ministr.

"Snažíme se toho dosáhnout předtím, než budou (americké) sankce uvaleny začátkem srpna a další pak v listopadu. Pokud jde o začátek srpna, zdá se to být příliš brzy, ale snažíme se to udělat do listopadu," poznamenal Le Drian.

Íránský prezident Hasan Rúhání dal ve čtvrtek najevo nespokojenost s kompenzací, kterou pro Írán připravují země Evropské unie. V telefonickém rozhovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německou kancléřkou Angelou Merkelovou řekl, že balíček ekonomických opatření je nedostatečný.