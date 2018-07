V britské vládě to zase vře. Kvůli brexitu můžou padat hlavy

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Do médií unikl údajný plán Mayové sladit se s evropskými předpisy pro obchod se zbožím. To by ale vadilo skalním stoupencům tvrdého brexitu. Spor se v této souvislosti vede i o to, zda by se Británii podařilo podepsat se Spojenými státy nový typ obchodní dohody, o jakém se doposud hovořilo.

Ve čtvrtek večer se s ministrem zahraničí Borisem Johnsonem sešlo dalších sedm členů kabinetu podporujících brexit bez ústupků vůči EU. Podle listu The Daily Telegraph měli v úmyslu Mayové říci, že její řešení "je nepřijatelné" a že pokud na něm bude trvat, "zničí vládu". Podle webu Politico existuje ovšem celá generace mladých poslanců připravených k nahrazení odpůrců.

Spory v brexitových rozhovorech mezi Londýnem a Bruselem se nyní týkají hlavně režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Tato hranice bude po brexitu jedinou pozemní hranicí mezi Británií a Evropskou unií. Hlavní vyjednavač unie Michel Barnier v úterý konstatoval, že v této otázce přetrvávají mezi Spojeným královstvím a EU vážné neshody.