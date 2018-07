Soros chce zaplnit Itálii a Evropu migranty, protože má rád otroky, varuje Salvini

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Předseda italské vládní strany Liga, jehož popularita od doby, co nastoupil do úřadu neustále roste, poskytl velmi ostrý rozhovor italskému televiznímu pořadu In Onda. Salvini v něm obvinil Sorose z financování nevládních organizací, které působí u libyjského pobřeží, kde zachraňují nelegální migranty z pašeráckých lodí pouhých několik kilometrů od severoafrického pobřeží, aby je pak dovezli do vzdálených evropských přístavů.

„Soros chce zaplnit Itálii a Evropu migranty," řekl Salvini a dodal, že „by chtěl, aby se Itálie stala obřím uprchlickým táborem, protože má rád otroky". Populistický politik později sdílel tato slova i na sociálních sítích.

Salvini kritizoval finančníka a jeho nadaci už v minulosti, když tvrdil, že nevládní organizace a její partneři se snaží prosazovat nekontrolované přistěhovalectví, liberalizaci užívání drog a sociální politiku, která podkopává rodinu a podporuje alternativní životní styl a genderovou identitu.

„Takže žádné rodiny s matkou a otcem. Není snadnější mít "otevřenou společnost" se šesti tatínky, třemi maminkami, 18 prarodiči a šesti bratranci, kteří si změní pohlaví podle nálady?“ glosoval Salvini Sorosův přístup o sociální politice.

„Tohle je projekt, kterým chtějí ovlivnit naše dědi. Proč? Protože když už nemáš muže ani ženu – máš jen číslo, věc, bez práv, bez dějin, bez myšlení, bez národnosti, bez identity… Jsou to velmi dobře organizovaní nepřátelé a jsou velmi bohatí, " varoval. „Ale my zvítězíme. Protože historie nám říká, že když se lidé probudí a uvědomí si, že jsou v nebezpečí, zareagují,“ tvrdí Salvini.