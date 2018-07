Zkáza letadla nad Středozemním mořem? Francie a Egypt jsou v ostrém sporu

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Vyšetřovatelé z francouzského úřadu pro bezpečnost civilního letectví BEA nadále dávají přednost verzi o požáru, přestože je jejich egyptští kolegové již na konci předloňského roku vyrozuměli o "nálezu stop výbušnin" na pozůstatcích obětí katastrofy. To vedlo k tomu, že další vyšetřování převzala v souladu s egyptskými zákony generální prokuratura.

Francouzi nicméně brali toto tvrzení skepticky, protože k pádu letounu se nepřihlásila žádná teroristická organizace.

Vyšetřovatelé BEA upozornili, že egyptské úřady dosud nevydaly závěrečnou zprávu o nehodě, která by umožnila ohlásit rozdílný pohled obou stran, jak to umožňují mezinárodní předpisy. Vyšetřování by podle nich mělo pokračovat v zájmu bezpečnosti letecké přepravy. BEA připomněla, že "bez odezvy" zůstaly návrhy k dalšímu zkoumání trosek a záznamníky údajů letadla.

Podobná veřejná vyjádření vyšetřovatelů ze země, která nevede vyšetřování, jsou podle agentury Reuters krajně neobvyklá. Rozdílné názory se obvykle sdělují důvěrně, čili zveřejněné prohlášení by mohlo svědčit o vážných rozporech.