Černý scénář se naplňuje? Británie se chystá na brexit bez dohody s EU

Britský návrh předpokládá, že země zachová stejné předpisy pro všechno průmyslové a zemědělské zboží, tak jak je dodržuje doteď coby stávající člen unie. Naopak se ale Londýn chce uvolnit od pravidel EU v oblasti služeb, které jsou jedním z hlavních hnacích motorů britské ekonomiky. Ministři se shodli, že spolu s tím se musí Británie smířit s tím, že evropské trhy budou méně dostupně pro její služby.

Vláda Mayové tuší, že EU nebude s tímto plánem souhlasit, protože se brání čemukoli, co by hrozilo rozdělením jednotného unijního trhu. Proto posílil přípravy i na brexit "bez dohody".

Mayová čelila odporu části kabinetu. Podle Sky News ministr pro brexit David Davis podle všeho vyjádřil vážné výhrady k plánu, protože měl vážné pochybnosti o tom, že se Brusel jím vůbec bude zaobírat. Nakonec ale s plánem souhlasili všichni členové kabinetu a nikdo se nerozhodl podat demisi, jak se zprvu v médiích spekulovalo.

"Jedná se o důležitý další krok v našich jednáních s Evropskou unií. Ale samozřejmě máme ještě spoustu práce, abychom zajistili, že se s EU dostaneme v říjnu do konečného bodu," řekla v pátek Mayová televizi Sky News s odkazem na říjnový summit Evropské unie, který má být v otázce brexitu klíčový.

"Výsledkem je, že se vyhýbáme třenicím v oblasti obchodu, který chrání pracovní místa a příjmy, stejně jako dodržujeme naše závazky v Severním Irsku," dodala Mayová. Podle ní vláda souhlasí také s novými celními podmínkami, které jsou vstřícné vůči podnikatelům a zároveň umožňují Británii svobodně uzavírat nové obchodní dohody se zbytkem světa.

Pokud by se ale Británie vázala normami EU, mohlo by to způsobit komplikace s uzavíráním nových dohod například se Spojenými státy, na jejichž zemědělské výrobky, jež by chtěly do Británie vyvážet, se vztahují jiná pravidla. Británie by také musela dál brát ohledy na rozhodnutí soudu EU ohledně pravidel, které Londýn sdílí s Bruselem.

Přehledně: Podmínky Británie pro brexit

Británie by akceptovala pokračující "harmonizaci" s pravidly EU týkajícími se obchodního zboží, která se budou vztahovat pouze na ty komodity, u nichž je nezbytné se vyhýbat komplikacím v obchodu.

Britský parlament by měl konečné slovo v tom, jak budou tato pravidla začleněna do britského práva a uchová si právo odmítnout tak učinit.

V oblasti služeb, včetně těch finančních, má být dohoda jiná: jejich regulace má být "pružnější", čili ne tak přísná, protože má umožnit Británii uzavírat dvoustranné dohody s jednotlivými členskými státy EU.

Svoboda pohybu mezi Británií a EU ve stávajícím formátu má skončit. Má ale vzniknout jakýsi "rámec mobility", který zajistí, aby britští a unijní občané mohli dál cestovat přes hranice, pokud by jejich cílem byla turistika, studium či využití pracovní příležitosti.

Nová celní dohoda bude postupně zaváděna s cílem vzniku takzvaného "kombinovaného celního území". Británie chce mít pod kontrolou svoje cla a rozvíjet samostatnou obchodní politiku.

Pravomoc soudu EU nad Británií má skončit, respektive se udržet jen v odvětvích, v nichž Británie chce dál dodržovat společná pravidla.