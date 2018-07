Veganský teror? Lidstvo chtějí odsoudit k zrní, řezníci ve Francii žádají policejní ochranu

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Řezníci uvádějí, že "fyzické, slovní a mravní násilí" proti nim, "není ničím jiným než formou terorismu". Dopis podle listu The New York Times zadrnkal na správnou strunu u mnoha Francouzů, kterým se nelíbí, když jim někdo říká, co by měli nebo neměli jíst. "Nepřátelé stravy založené na mase chtějí lidstvo odsoudit k zrní," napsal například sloupkař listu Le Point. "Pryč s totalitou! Ať žijí bagety."

Ve městě Lille na severovýchodě země a jeho okolí vandalové rozbili výlohu a nechali nápisy "Stop druhové nadřazenosti" na řeznictví, rybárně, restauraci a podniku specializujícím se na rožnění masa. "Útoky jako tento, násilné činy proti podnikům, jsou ve Francii novinkou," řekl Pierre Sans, veterinární profesor a odborník na konzumovanou potravu Univerzity v Toulouse. "Byli jsme jejich svědky proti jatkám a laboratořím, ale proti podnikům, které prodávají legální potravinové produkty, je to dost šokující."

Tyto útoky řezníky nejen překvapily, ale také je urazily. I proto, že tradičně býval vesnický řezník, stejně jako pekař a prodavač sýrů, váženým členem komunity.

Útoky nicméně odsoudila i Veganská federace. "Naše pozice je naprosto jasná: Jsme naprosto proti jakýmkoli urážkám nebo násilnému vyjadřování svého názoru," řekl šéf federace Constantin Imbs.

Dopis zaslaný řezníky přišel v době, kdy Francie zažívá postupný pokles konzumace masa. K němu přispívá řada faktorů - obavy o zdraví, vyšší ceny i širší povědomí o ceně masa pro životní prostředí.