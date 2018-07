Poprask v Itálii: Maročan vyhrožoval, že se odpálí v kostele v Miláně

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Muž údajně vstoupil do obchodu s potřebami pro domácí mazlíčky a pokoušel se potřást rukou prodavači. Když to pracovník obchodu odmítl, byl Maročan naštvaný a začal druhého muže proklínat v italštině a arabštině. Vyhrožoval také, že se vyhodí do vzduchu v nedalekém kostele San Carlo.

Prodavač proto zavolal policii, která po chvíli dorazila do obchodu a začala pronásledovat prchajícího podezřelého. Když ho důstojníci chytili, napadl je a poškodil jejich policejní vozidlo.

Podle karabiniérů byl Maročan úřadům dobře znám, protože v letech 2001 až 2003 byl zapojen do vydírání a měl problémy s užíváním alkoholu a kokainu. Navzdory výhrůžkám ale nebyly v jeho batohu nalezeny žádné výbušné materiály a policie se domnívá, že ani není ve spojení s teroristickými skupinami.

Deník Il Giornale poznamenal, že k incidentu došlo v blízkosti milánského centrálního nádraží, kde v loňském roce 21letý tuniský migrant Ismail Tommaso Hosni napadl policejní důstojníky a vojáky nožem poté, co byl požádán o identifikační doklad. Zranil dva lidi. Kvůli incidentu byl v minulém měsíci odsouzen na sedm let.