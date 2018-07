Bavorsko chce zastavit migraci přes Česko, stěžuje si i Frontex. Hamáček oponuje

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

"Zaznamenali jsme nárůst ilegální migrace přes Českou republiku," řekl Herrmann v rozhovoru v německém nedělníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Děje se tak přesto, že se podle něj spolupráce s českou policií v posledních deseti letech zlepšila.

O tom, že přes Česko přecházejí migranti do Německa, mluvil v dnešním rozhovoru v listu Welt am Sonntag i šéf Frontexu Fabrice Leggeri. Do země se dostane část migrantů, kteří přicházejí takzvanou balkánskou cestou. Většina z nich se ale dostane do Německa ze Slovinska přes Rakousko.

Hermann proto chce, aby Evropská unie začala hlídat hranici mezi Slovinskem a Chorvatskem. "Aby se omezil příliv (migrantů) ze západního Balkánu, měla by Evropská unie prostřednictvím Frontexu chránit schengenskou hranici mezi Slovinskem a Chorvatskem," uvedl bavorský politik.

Řekl také, že Bavorsko se zřejmě už příští týden dohodne se spolkovou vládou na tom, aby mohlo na hranici provádět vlastní kontroly. Podle Herrmanna zbývá doladit organizační a právní podrobnosti dohody s Berlínem. Kontroly bude koordinovat nová centrála, kterou největší spolková země minulý týden otevřela v Pasově.

"Policie ČR zaznamenala na začátku roku 2018 nárůst případů převaděčství, kdy organizované skupiny z Rumunska převážely v úkrytech automobilů migranty. Výměnou informací a operativní spoluprací s kolegy z Německa se podařilo tyto převaděče zadržet. Od března 2018 jsou na území ČR zjišťováni jednotlivci, kteří přes naše území tranzituji do Německa," napsal Hamáček ČTK.

Připomněl, že když minulý týden šéf cizinecké policie Milan Majer podepsal s řediteli spolkové policie v Sasku a v Bavorsku dohody o pohraniční spolupráci, bylo v nich konstatováno, že trend nelegální migrace klesá a že spolupráce policistů je nadstandardní.